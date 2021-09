'Al tavolo solo con Grinpass. Purtroppo': il cartello spuntato in un ristorante di Milano (Di martedì 28 settembre 2021) Sono passati ormai quasi due mesi dall'entrata in vigore del Green pass per i tavoli dei bar e dei ristoranti: c'è chi non ne ha ancora digerito l'obbligo, ma c'è anche chi non ha ancora imparato a ... Leggi su leggo (Di martedì 28 settembre 2021) Sono passati ormai quasi due mesi dall'entrata in vigore del Green pass per i tavoli dei bar e dei ristoranti: c'è chi non ne ha ancora digerito l'obbligo, ma c'è anche chi non ha ancora imparato a ...

Advertising

Emanuel72607325 : Comunque abbiamo assistito all'attuale sforzo sovrumano di Nicola, passare dallo stare seduto al tavolo, allo stase… - crazylo91591062 : Di Andrea casalino mi ricorderò solo: 'Io vado sotto il tavolo e ti lecco i piedi' Che Diablo #gfvip - WalterCini : @ilriformista E quei parrucconi oggi sono al 'tavolo' per la sicurezza. Non ci capiscono nulla in sicurezza sul lav… - PasquenLe : Ho accanto due tiktoker americani, se solo mi inquadrano per mezzo secondo alzo il tavolo come leo di Caprio in Dja… - dimitrimazzoni : Noi ci mettiamo sempre la faccia! . un grazie speciale alle nostra fantastica cuoca @uiouva & alla nostra responsab… -