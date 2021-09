Afghanistan, i vertici militari Usa contro Biden in Senato: «Non ci ascoltò, danneggiata la nostra credibilità» (Di martedì 28 settembre 2021) I vertici militari degli Stati Uniti d’America hanno difeso l’operato dell’esercito durante il ritiro delle truppe dall’Afghanistan, accusando l’intelligence e l’amministrazione Biden di aver svolto male il loro lavoro. Il capo di stato maggiore dell’Esercito Mark Milley e il capo del comando centrale Kenneth McKenzie hanno parlato in Senato davanti alla Commissione sulle forze armate. Per Milley, pur anticipando il collasso del governo afgano, l’intelligence «non capì» quanto velocemente sarebbe accaduto. Inoltre, sia McKenzie che Milley hanno dichiarato di essere stati ignorati da Joe Biden prima del ritiro. Secondo quanto da loro affermato, al presidente era stato consigliato di mantenere sul territorio circa 2.500-3.500 soldati per garantire la stabilità del governo di Ashraf ... Leggi su open.online (Di martedì 28 settembre 2021) Idegli Stati Uniti d’America hanno difeso l’operato dell’esercito durante il ritiro delle truppe dall’, accusando l’intelligence e l’amministrazionedi aver svolto male il loro lavoro. Il capo di stato maggiore dell’Esercito Mark Milley e il capo del comando centrale Kenneth McKenzie hanno parlato indavanti alla Commissione sulle forze armate. Per Milley, pur anticipando il collasso del governo afgano, l’intelligence «non capì» quanto velocemente sarebbe accaduto. Inoltre, sia McKenzie che Milley hanno dichiarato di essere stati ignorati da Joeprima del ritiro. Secondo quanto da loro affermato, al presidente era stato consigliato di mantenere sul territorio circa 2.500-3.500 soldati per garantire la stabilità del governo di Ashraf ...

