Adriana Volpe, paura dietro le quinte del Gf Vip. Lei resta senza parole: «Che succede?» (Di martedì 28 settembre 2021) . Pochi minuti fa, l'opinionista del Gf Vip ha condiviso una serie di stories su Instagram in cui ha documentato un grosso spavento poco prima della puntata del reality condotto da Alfonso Signorini. Nei filmati, Adriana Volpe si trova nel camper-camerino e si sta preparando per la diretta. L'ex gieffina condivide con i follower trucco e parrucco, chiedendo consigli sul look. Ma durante la conversazione social avviene qualcosa di inaspettato. Una figura "inquietante" appare alle spalle dell'opinionista. Si tratta di un uomo con un cappuccio in stile Gobbo di Notre Dame. Adriana Volpe, spaventata, salta sulla sedia e urla: «Che paura». In realtà, si tratta di uno dei collaboratori dell'opinionista che le ha tirato uno scherzo. Adriana, dopo lo spavento, scoppia in una risata.

