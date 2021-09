Adriana Volpe e Soleil Sorge massacrate sui social da due ex gieffine: “Odiosa” / “Senza anima” / “Maleducata” (Di martedì 28 settembre 2021) Adriana Volpe Odiosa con un look totalmente sbagliato: è questo il pensiero (in sintesi) di Rita Rusic che ieri sera ha guardato l’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Ma l’opinionista non è l’unica protagonista della puntata che ha attirato a sé le critiche di un’ex gieffina, anche Soleil Sorge è finita nel mirino di un’altra ex concorrente, Selvaggia Roma. Ma andiamo per gradi. La Volpe Odiosa — rita rusic (@ritarusic) September 27, 2021 Rita Rusic, ex concorrente della quarta edizione del GFVip, ha attaccato la sua ex coinquilina Adriana Volpe sia parlando del suo aspetto fisico (“vestita da bagaglino con capelli di Rapunzel”), sia sulla sua persona (“Odiosa” / “non ha un’opinione intelligente”). Sono scelte! ... Leggi su biccy (Di martedì 28 settembre 2021)con un look totalmente sbagliato: è questo il pensiero (in sintesi) di Rita Rusic che ieri sera ha guardato l’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Ma l’opinionista non è l’unica protagonista della puntata che ha attirato a sé le critiche di un’ex gieffina, ancheè finita nel mirino di un’altra ex concorrente, Selvaggia Roma. Ma andiamo per gradi. La— rita rusic (@ritarusic) September 27, 2021 Rita Rusic, ex concorrente della quarta edizione del GFVip, ha attaccato la sua ex coinquilinasia parlando del suo aspetto fisico (“vestita da bagaglino con capelli di Rapunzel”), sia sulla sua persona (“” / “non ha un’opinione intelligente”). Sono scelte! ...

