Adriana Volpe e Soleil Asfaltate Suo Social! (Di martedì 28 settembre 2021) Dopo l’ultima diretta del Grande fratello Vip, Adriana Volpe e Soleil Sorge continuano a far discutere sui social, seppur per motivi diversi. Due ex gieffine hanno commentato quanto andato in onda su Canale 5 e non sono state di certo tenere nei loro confronti. Vediamo cosa è successo in queste ultime ore! Adriana Volpe e Soleil dividono il pubblico Adriana Volpe e Soleil Sorge sono state tra le protagoniste di una delle ultime puntate del Grande fratello Vip. La prima come noto, ha avuto un faccia a faccia con l’altra opinionista Sonia Bruganelli, dopo essersi pizzicate sui social. La Volpe non ha gradito il selfie che ritraeva la moglie di Bonolis con Giancarlo Magalli. Da qui ne è nato un battibecco via social tra ... Leggi su gossipnews.tv (Di martedì 28 settembre 2021) Dopo l’ultima diretta del Grande fratello Vip,Sorge continuano a far discutere sui social, seppur per motivi diversi. Due ex gieffine hanno commentato quanto andato in onda su Canale 5 e non sono state di certo tenere nei loro confronti. Vediamo cosa è successo in queste ultime ore!dividono il pubblicoSorge sono state tra le protagoniste di una delle ultime puntate del Grande fratello Vip. La prima come noto, ha avuto un faccia a faccia con l’altra opinionista Sonia Bruganelli, dopo essersi pizzicate sui social. Lanon ha gradito il selfie che ritraeva la moglie di Bonolis con Giancarlo Magalli. Da qui ne è nato un battibecco via social tra ...

Advertising

GrandeFratello : Non è venerdì senza #GFVIP e senza #GFVIPPARTY! Stasera dalle 20:45 in streaming su Mediaset Infinity saranno ospit… - StraNotizie : Paolo Bonolis interviene sulla litigata tra la moglie e Adriana Volpe, Sonia continua a stuzzicare la collega - blogtivvu : Paolo Bonolis lancia una frecciatina ad Adriana Volpe dopo la lite con Sonia Bruganelli - infoitcultura : GF Vip: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli litigano in diretta - infoitcultura : Adriana Volpe curiosità: in cosa è laureata l'opinionista del GF Vip -