“Addio, amore”. Lutto nello spettacolo, 35 anni e già alla vetta del successo. Lascia marito e 4 figli (Di martedì 28 settembre 2021) Lutto nel mondo dello showbiz: è morta la star di YouTube e truccatrice Mel Thompson. Aveva soltanto 35 anni. A darne il triste annuncio il marito. L’uomo ha divulgato la notizia sul suo profilo Instagram: “Mel purtroppo è morta ieri”, ha scritto a fianco di un carosello di foto , aggiungendo: “Abbiamo perso una bella persona”. Poi ha continuato: “Ho dovuto rispondere a così tanti messaggi di persone che sono rimaste senza parole per la sua morte. È bello vedere quanto fosse amata. E lei ha amato tutti voi a sua volta. Continuerò ad amare lei e mi mancherà per sempre.” Il marito di Mel Thompson ha scritto che era “un pilastro per la loro famiglia” e che era tutto per i loro 4 figli. “I bambini le parlavano senza sosta e lei parlava costantemente con loro e cercava di aiutarli con le loro cose”, ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 settembre 2021)nel mondo dello showbiz: è morta la star di YouTube e truccatrice Mel Thompson. Aveva soltanto 35. A darne il triste annuncio il. L’uomo ha divulgato la notizia sul suo profilo Instagram: “Mel purtroppo è morta ieri”, ha scritto a fianco di un carosello di foto , aggiungendo: “Abbiamo perso una bella persona”. Poi ha continuato: “Ho dovuto rispondere a così tanti messaggi di persone che sono rimaste senza parole per la sua morte. È bello vedere quanto fosse amata. E lei ha amato tutti voi a sua volta. Continuerò ad amare lei e mi mancherà per sempre.” Ildi Mel Thompson ha scritto che era “un pilastro per la loro famiglia” e che era tutto per i loro 4. “I bambini le parlavano senza sosta e lei parlava costantemente con loro e cercava di aiutarli con le loro cose”, ha ...

