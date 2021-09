Addio alle banconote da 500 euro: l’Italia chiede all’Ue di metterle al bando (Di martedì 28 settembre 2021) Avete mai visto una banconota da 500 euro, con il suo colore tipicamente viola? Probabilmente no, mentre pare che questo sia il taglio preferito dalla criminalità organizzata: è uno dei motivi che già nel 2016 aveva spinto le autorità europee a metterla al bando e in effetti dal gennaio 2019 le banche centrali che aderiscono alla moneta unica hanno smesso ufficialmente di stamparle. Da allora, quindi, le banconote già poco diffuse sono diventate ancora più introvabili ed è il motivo per il quale ora l’Italia, insieme ad altri quattro paesi dell’Unione europea, ha formalmente chiesto alla BCE di ritirare in via definitiva dal mercato questa pezzatura. Le richieste a Francoforte La richiesta è contenuta in un documento inviato alla Commissione europea nel corso ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 settembre 2021) Avete mai visto una banconota da 500, con il suo colore tipicamente viola? Probabilmente no, mentre pare che questo sia il taglio preferito dalla criminalità organizzata: è uno dei motivi che già nel 2016 aveva spinto le autoritàpee a metterla ale in effetti dal gennaio 2019 le banche centrali che aderiscono alla moneta unica hanno smesso ufficialmente di stamparle. Da allora, quindi, legià poco diffuse sono diventate ancora più introvabili ed è il motivo per il quale ora, insieme ad altri quattro paesi dell’Unionepea, ha formalmente chiesto alla BCE di ritirare in via definitiva dal mercato questa pezzatura. Le richieste a Francoforte La richiesta è contenuta in un documento inviato alla Commissionepea nel corso ...

