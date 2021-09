(Di martedì 28 settembre 2021) Caro, leggo della tua morte che apprendo da PalermoLive e mi metto subito a controllare. So che è vero. So che te ne sei andato per sempre, ieri sera. Ma mettere insieme e incasellare i gesti abituali che ...

Advertising

LiveSicilia : Addio a Fulvio Mondello, giornalista e gentiluomo -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Fulvio

Livesicilia.it

...nell', ma è vero che aiuta. Nel momento stesso in cui piangiamo per le persone a cui abbiamo voluto bene, scopriamo che quel bene deve avere per forza un futuro, che non muore. Caro, ......e con lui se n'è andato un altro testimone di quella favola targataBernardini che nel calcio di oggi sarebbe impensabile e, invece, andrebbe fatta studiare nelle scuole. Un commosso. * ...Addio a un cronista bravissimo che era anche un grande amico di tutti. Caro Fulvio, leggo della tua morte che apprendo da PalermoLive e mi metto subito a controllare. So che è vero. So che te ne sei a ...Sono state 15 le istanze finanziate, su una dotazione di 13 milioni e 500 mila euro, per la rigenerazione urbana nei piccoli e medi comuni siciliani con popolazione inferiore ai 60 mila abitanti. Il C ...