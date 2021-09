Activision Blizzard ennesima causa legale: accordo da $18 milioni con la Federal Employment Agency (Di martedì 28 settembre 2021) Un'altra agenzia Federale, la U.S. Equal Employment Opportunity Commission (EEOC), ha fatto causa al publisher di Call of Duty e World of Warcraft, Activision Blizzard. Questa nuova denuncia dell'EEOC è incentrata su presunte discriminazioni e molestie di genere presso Activision Blizzard, uno dei più grandi publisher di videogiochi al mondo, e segue la notizia della scorsa settimana secondo cui la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti sta ora indagando sulla società e sul suo CEO . La scorsa settimana è stato reso noto pubblicamente che l'EEOC stava indagando su Activision Blizzard in qualche modo grazie a Bobby Kotick che ha divulgato che la società "continua a impegnarsi in modo produttivo con i regolatori", ... Leggi su eurogamer (Di martedì 28 settembre 2021) Un'altra agenziae, la U.S. EqualOpportunity Commission (EEOC), ha fattoal publisher di Call of Duty e World of Warcraft,. Questa nuova denuncia dell'EEOC è incentrata su presunte discriminazioni e molestie di genere presso, uno dei più grandi publisher di videogiochi al mondo, e segue la notizia della scorsa settimana secondo cui la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti sta ora indagando sulla società e sul suo CEO . La scorsa settimana è stato reso noto pubblicamente che l'EEOC stava indagando suin qualche modo grazie a Bobby Kotick che ha divulgato che la società "continua a impegnarsi in modo produttivo con i regolatori", ...

