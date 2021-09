Accordo Uefa-Conmebol: nel 2022 sfida Intercontinentale tra Italia e Argentina (Di martedì 28 settembre 2021) Raggiunto l’Accordo fra Uefa e Conmebol per l’organizzazione della super sfida fra Italia e Argentina, nazionali fresche vincitrici di Euro 2020 e dell’ultima Copa America. Si tratterà di un evento ufficiale tra le due squadre, che si contenderanno un trofeo. A riportarlo Calcio e Finanza che spiega come si potrà aprire la strada per un nuovo trofeo, un po’ come è stato per la Nations League. La sede e la data sono ancora da confermare. La partita, che andrà in scena per almeno tre edizioni, è il frutto di un’intesa raggiunta tra la Uefa e la Conmebol che annunciano la collaborazione per la crescita del calcio femminile, del futsal e giovanile, lo scambio di arbitri e programmi di formazione tecnica. Foto: Twitter Euro 2020 L'articolo proviene da ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 28 settembre 2021) Raggiunto l’fraper l’organizzazione della superfra, nazionali fresche vincitrici di Euro 2020 e dell’ultima Copa America. Si tratterà di un evento ufficiale tra le due squadre, che si contenderanno un trofeo. A riportarlo Calcio e Finanza che spiega come si potrà aprire la strada per un nuovo trofeo, un po’ come è stato per la Nations League. La sede e la data sono ancora da confermare. La partita, che andrà in scena per almeno tre edizioni, è il frutto di un’intesa raggiunta tra lae lache annunciano la collaborazione per la crescita del calcio femminile, del futsal e giovanile, lo scambio di arbitri e programmi di formazione tecnica. Foto: Twitter Euro 2020 L'articolo proviene da ...

