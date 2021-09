AAA Visione politica cercasi per il settore cultura (Di martedì 28 settembre 2021) Par condicio. In tempo d’elezioni è un diktat, una garanzia di equilibrio tra le informazioni che si offrono al pubblico. C’è però un settore che gode, elezioni o meno, di equilibratissima assenza di contenuti a favore di sporadici spot. Indovina, indovinello. Silenzio, povertà di iniziative peraltro tutte simili tra loro. Non ha bisogno di presentazioni: è il settore della cultura. Nelle poco quiete stanze della politica televisiva, la parola cultura è spesso usata come estremo fendente per suggerire agli spettatori la diVisione tra i buoni, quelli che la cultura la promuovono, la pubblicizzano e se l’appuntano sulla giacca, e gli altri, i cattivi, gli ignoranti, i beceri, quelli che meno male che sanno scrivere il proprio nome. Dagli uni agli altri una assoluta par ... Leggi su ildenaro (Di martedì 28 settembre 2021) Par condicio. In tempo d’elezioni è un diktat, una garanzia di equilibrio tra le informazioni che si offrono al pubblico. C’è però unche gode, elezioni o meno, di equilibratissima assenza di contenuti a favore di sporadici spot. Indovina, indovinello. Silenzio, povertà di iniziative peraltro tutte simili tra loro. Non ha bisogno di presentazioni: è ildella. Nelle poco quiete stanze dellatelevisiva, la parolaè spesso usata come estremo fendente per suggerire agli spettatori la ditra i buoni, quelli che lala promuovono, la pubblicizzano e se l’appuntano sulla giacca, e gli altri, i cattivi, gli ignoranti, i beceri, quelli che meno male che sanno scrivere il proprio nome. Dagli uni agli altri una assoluta par ...

