A Zaniolo multa da 10mila euro per gesto volgare nel derby

Nicolò Zaniolo se la cava con una multa. Il giudice sportivo di Serie A ha inflitto al centrocampista della Roma un'ammenda di 10mila euro per il gestaccio rivolto ai tifosi avversari nel derby. Il giocatore, si legge nel comunicato, è stato sanzionato "per avere, al termine della gara uscendo dal terreno di giuoco, rivolto ai sostenitori della squadra avversaria un gesto di sfida e volgare; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale".

