A Viola Palescandolo | Ceo di Black Platinum Gold | il Bronze Stevie® Award for Women in Business 2021

Leggi su ildenaro

(Di martedì 28 settembre 2021) E’ napoletana la vincitrice del prestigiosoforindel, Ceo di, si aggiudica infatti il titolo di “Female Solo Entrepreneur of the Year” nella 18a edizione degli Stevies tra oltre 1,500 candidature provenienti da tutto il mondo.è fondatrice e Ceo di, piattaforma di aste online riconosciuta a livello internazionale che vende all’asta vacanze a cinque stelle ed esperienze su misura in tutto il mondo sia attraverso il suo sito che mediante l’omonima App. L’azienda conta oggi ...