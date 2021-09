A Salerno continuano i lavori sulla SP 129 b verso località Croce

Leggi su anteprima24

(Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Provincia dista proseguendo idi ripristino della pavimentazione stradale ammalorata a tratti e altri interventi di miglioramento della sicurezza della SP 129/b ricadente nel comune di. “I– dichiara il Presidente Michele Strianese –rapidamente grazie sinergia con gli uffici di Palazzo di città e riguardano vari tratti della strada provinciale 129/b non solo per il ripristino della pavimentazione stradale, ma anche per il ripristino di barriere guard rail divelte, per il consolidamento porzione di scarpata stradale e per l’installazione della segnaletica stradale mancante”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.