“A riveder le stelle” | dal 2022 il Planetario di Roma riapre le porte al pubblico

(Di martedì 28 settembre 2021)– Tecnologia digitale, database aggiornabile in tempo reale, esperienze immersive e appuntamenti per pubblici di tutte le età. A sette anni dalla chiusura, avvenuta nel 2014 per lavori di riqualificazione e messa in sicurezza, ildi, ospitato all’interno del Museo della Civiltàna, agli inizi delriaprirà finalmente le sueal, dopo un approfondito intervento di manutenzione. Un modo per restituire alla città una delle sue eccellenze, invitare curiosi e appassionati a scoprire nuovi modi di “guardare” l’universo e, magari, affascinare i giovanissimi, crescendo gli astronomi di domani. L’iniziativa è promossa daCulture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, Servizi museali Zètema Progetto ...

Advertising

CCSturismo : RT @GrandeOrienteit: #Massoneria | Il Grande Oriente d'Italia a Rimini omaggia #DanteAlighieri a 700 anni dalla scomparsa, a cominciare dal… - DivinaCommediaQ : RT @GrandeOrienteit: #Massoneria | Il Grande Oriente d'Italia a Rimini omaggia #DanteAlighieri a 700 anni dalla scomparsa, a cominciare dal… - GrandeOrienteit : #Massoneria | Il Grande Oriente d'Italia a Rimini omaggia #DanteAlighieri a 700 anni dalla scomparsa, a cominciare… - romatoday : VIDEO | Riecco il Planetario: con l'anno nuovo i romani torneranno a riveder le stelle (quelle vere) - altreconomia : Fino al 3 ottobre al via la rassegna del Centro Balducci, storico centro di promozione culturale e accoglienza per… -

Ultime Notizie dalla rete : riveder stelle

RAI - Radiotelevisione Italiana

'Fratelli in viaggio perle': è il titolo scelto in omaggio a Dante Alighieri, nel 700/o anniversario della morte, per l'assise massonica della Gran Loggia del Grande Oriente d'Italia, in programma al ...'Fratelli in viaggio perle': è il titolo scelto in omaggio a Dante Alighieri, nel 700/o anniversario della morte, per l'assise massonica della Gran Loggia del Grande Oriente d'Italia, in programma al ...“A riveder le stelle, in cammino con Dante”. Gli studenti del triennio del Liceo Leopardi hanno incontrato Franco Nembrini ...Dopo un lungo intervento di manutenzione, il planetario riapre con avanguardie tecnologiche in grado di ricostruire con estremo realismo le superfici dei corpi celesti. Entro il 2025 riaprirà anche il ...