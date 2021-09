A Povoletto potenziato lo sportello di ascolto per i malati onlcologici

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Povoletto potenziato

Friuli Oggi

Per sottolineare l'importanza di quanto sopra ed anche per evidenziare l'iniziativa presentata anche il comune diaderisce alla campagna illuminando la sede municipale . (Visited 20 times, ...Per sottolineare l'importanza di quanto sopra ed anche per evidenziare l'iniziativa presentata anche il comune diaderisce alla campagna illuminando la sede municipale . (Visited 20 times, ...