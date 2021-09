A ottobre nuovo bonus senza Isee: 200 euro per tutti (Di martedì 28 settembre 2021) A ottobre ci sarà un click day per il bonus terme. Ci saranno 200 euro a disposizione di tutti, senza distinzione di Isee E’ in arrivo un nuovo bonus per gli italiani. Nati allo scopo di stimolare e sostenere alcune attività particolarmente colpite dalla pandemia, i bonus statali hanno parzialmente sostenuto alcune economie. Il prossimo L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 28 settembre 2021) Aci sarà un click day per ilterme. Ci saranno 200a disposizione didistinzione diE’ in arrivo unper gli italiani. Nati allo scopo di stimolare e sostenere alcune attività particolarmente colpite dalla pandemia, istatali hanno parzialmente sostenuto alcune economie. Il prossimo L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Agenzia_Ansa : Mottarone, l'11 ottobre la rimozione della cabina mentre spunta un nuovo testimone #ANSA - QuiMediaset_it : #Canale5: confermato il nuovo assetto del pomeriggio domenicale. “Scene da un matrimonio” debutta in day time sabat… - AmiciUfficiale : Emozioni a non finire con Deddy e la sua bellissima 'Giove' il suo nuovo singolo che anticipa la pubblicazione dell… - IFABfoundation : RT @IF_Italia: Il 6 ottobre alle ore 16:00 tornano i Café dell'Innovazione: QUANTUM COMPUTING, NUOVO PARADIGMA? REGISTRAZIONE > https://t… - ComunitaQueenIT : ROGER TAYLOR, OUTSIDER | Nuovo album e tour solista per la prima volta in oltre 20 anni. Qui tutte le edizioni e le… -