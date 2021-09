A Milano il Youth4Climate: contro la crisi climatica è ora di agire (Di martedì 28 settembre 2021) Il WWF pubblica “L’Agenda Clima” nell’ambito della campagna GenerAzione Clima e nella stazione di Milano centrale– sull’iconico jumbo led in Galleria dei Mosaici- accende il primo Climate Wall: un maxi schermo grazie al quale giovani e meno giovani si possono unire, virtualmente ma anche fisicamente -grazie al loro selfie- alla Youth4Climate. Un unico obiettivo: vincere la gara contro la crisi climatica. Proprio come in una gara sportiva, infatti, il WWF chiede ai Governi di andare dritti al risultato: limitare il riscaldamento globale. Tutte le perdite di tempo, dal fare investimenti ancora nei fossili al puntare su tecnologie che sono una promessa mai mantenuta da decenni sono semplicemente un modo per farci perdere tutti. Nella sfida contro il cambiamento climatico, ... Leggi su domanipress (Di martedì 28 settembre 2021) Il WWF pubblica “L’Agenda Clima” nell’ambito della campagna GenerAzione Clima e nella stazione dicentrale– sull’iconico jumbo led in Galleria dei Mosaici- accende il primo Climate Wall: un maxi schermo grazie al quale giovani e meno giovani si possono unire, virtualmente ma anche fisicamente -grazie al loro selfie- alla. Un unico obiettivo: vincere la garala. Proprio come in una gara sportiva, infatti, il WWF chiede ai Governi di andare dritti al risultato: limitare il riscaldamento globale. Tutte le perdite di tempo, dal fare investimenti ancora nei fossili al puntare su tecnologie che sono una promessa mai mantenuta da decenni sono semplicemente un modo per farci perdere tutti. Nella sfidail cambiamento climatico, ...

Advertising

repubblica : Greta Thunberg oggi a Milano per Youth4Climate: dibattiti e concerti per parlare di ambiente [di Ilaria Carra] - MiTE_IT : Inizia domani a Milano la #Youth4Climate: oltre 400 giovani da tutto il mondo faranno le loro proposte per la difes… - MarinaSereni : Oggi a Milano 400 giovani da tutto il mondo per “Youth4climate: driving ambition” un grande evento di partecipazion… - robertaestop : @MiTE_IT #Italia #Ue #ClimateChange #SaveThePlanet #FattiNonParole #Noncepiutempo #Ambiente #Clima, @GretaThunberg… - LumsaNews : #GretaThunberg è arrivata questa mattina a Milano per partecipare allo Youth4Climate. La giovane attivista svedese… -