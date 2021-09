A giugno i campioni d’Europa sfidano quelli del Sud America: si gioca Italia-Argentina (Di martedì 28 settembre 2021) Roma – Italia e Argentina si affronteranno il prossimo giugno in un’inedita sfida tra i campioni d’Europa in carica e i vincitori dell’ultima Coppa America. Lo hanno annunciato nell’ambito di una collaborazione sempre più solida Uefa e Conmebol, sottolineando che la sede del match è ancora da definire. E’ quanto si apprende dal sito della Figc. L’accordo raggiunto prevede al momento tre ‘edizioni’ della sfida tra i rispettivi campioni continentali e include anche l’apertura di un ufficio congiunto a Londra che dovrà coordinare progetti di comune interesse. Con questa intesa Uefa e Conmebol esprimono il loro impegno allo sviluppo del calcio al di là delle aree geografiche come un ponte che unisce le persone, i paesi, i continenti e le culture. (Il Faro online) Leggi su ilfaroonline (Di martedì 28 settembre 2021) Roma –si affronteranno il prossimoin un’inedita sfida tra iin carica e i vincitori dell’ultima Coppa. Lo hanno annunciato nell’ambito di una collaborazione sempre più solida Uefa e Conmebol, sottolineando che la sede del match è ancora da definire. E’ quanto si apprende dal sito della Figc. L’accordo raggiunto prevede al momento tre ‘edizioni’ della sfida tra i rispettivicontinentali e include anche l’apertura di un ufficio congiunto a Londra che dovrà coordinare progetti di comune interesse. Con questa intesa Uefa e Conmebol esprimono il loro impegno allo sviluppo del calcio al di là delle aree geografiche come un ponte che unisce le persone, i paesi, i continenti e le culture. (Il Faro online)

