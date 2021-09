5 pessime abitudini che ci fanno sentire sempre stanchi (Di martedì 28 settembre 2021) Perché ci si sente sempre stanchi? Spesso il motivo siamo noi stessi: le cose che facciamo ogni giorno senza pensarci, le abitudini diventate parte integrante della nostra routine che influiscono negativamente sulle nostre performance lavorative, sulla nostra forma fisica, e persino sul nostro umore. Non si tratta solo di mangiar male, fare poco movimento, o dormire poco: sono tanti altri piccoli dettagli che compongono le nostre giornate. Eccone (almeno) 5, che possono spiegare perché ci si sente sempre stanchi. Lavorare in un luogo disordinato Marie Kondo ci ha insegnato che il mondo intorno a noi è lo specchio di quello che c'è dentro di noi: l'ordine non è solo funzionale per vivere la casa, ma per il benessere della nostra mente. Un dettaglio che si tende a dimenticare specie in tempi di ... Leggi su gqitalia (Di martedì 28 settembre 2021) Perché ci si sente? Spesso il motivo siamo noi stessi: le cose che facciamo ogni giorno senza pensarci, lediventate parte integrante della nostra routine che influiscono negativamente sulle nostre performance lavorative, sulla nostra forma fisica, e persino sul nostro umore. Non si tratta solo di mangiar male, fare poco movimento, o dormire poco: sono tanti altri piccoli dettagli che compongono le nostre giornate. Eccone (almeno) 5, che possono spiegare perché ci si sente. Lavorare in un luogo disordinato Marie Kondo ci ha insegnato che il mondo intorno a noi è lo specchio di quello che c'è dentro di noi: l'ordine non è solo funzionale per vivere la casa, ma per il benessere della nostra mente. Un dettaglio che si tende a dimenticare specie in tempi di ...

Advertising

GQitalia : Ti sei svegliato due ore fa e hai già sonno. Qui c'è un problema - ommupiccin : @buubbusettete Non sarà un po' di reflusso a frenare le mie pessime abitudini alimentari. - MinaA8I96793095 : @dottorbarbieri ITA è un contenitore ex novo che trascina in sé le pessime abitudini della storica compagnia di ban… - deIetefrvr : tutte le mie abitudini sono pessime - vluccio : @nataliacavalli Che sei brava lo so. Che non sei parfetta anche. Sei a tratti insopportabile. E hai delle abitudini… -