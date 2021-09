2021, STRAGE DA VACCINI COME MAI DA 10 ANNI. “1000 % di Reazioni Avverse in più”. Virologa USA allerta FDA: Ignorata! (Di martedì 28 settembre 2021) di Fabio Giuseppe Carlo Carisio Fonte originale: articolo di Gospa News ENGLISH VERSION HERE I VACCINI nel 2021 hanno ucciso COME mai avvenuto negli ultimi 10 ANNI. E’ quanto emerge da nuove prove statistiche evidenziate da un’esperta Virologa americana. I prezzolati pennivendoli paladini dei sieri genici antiCovid si arrampicheranno sui vetri sostenendo che la correlazione tra proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di martedì 28 settembre 2021) di Fabio Giuseppe Carlo Carisio Fonte originale: articolo di Gospa News ENGLISH VERSION HERE Inelhanno uccisomai avvenuto negli ultimi 10. E’ quanto emerge da nuove prove statistiche evidenziate da un’espertaamericana. I prezzolati pennivendoli paladini dei sieri genici antiCovid si arrampicheranno sui vetri sostenendo che la correlazione tra proviene da Database Italia.

