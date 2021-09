“200 morti al giorno”. Matteo Bassetti, l’annuncio gela gli italiani (Di mercoledì 29 settembre 2021) E' iniziato l'autunno, si provano a fare previsioni sul Covid e i contagi ad esso relativo quando l'Italia si avvicina ai mesi più freddi dell'anno. Secondo Matteo Bassetti, la vaccinazione avrà sempre più importanza nell'evitare forme gravi di contagio. "Si va confermando questa tendenza della crescita dei contagi nei mesi meno caldi, anche in Inghilterra dove fa già freddo e le scuole sono aperte da tempo. Le mascherine aiutano, ma non sono tutto. In Italia torneremo a 150-200 morti al giorno e saranno tutti non vaccinati. 6-7 milioni di non vaccinati saranno gestibili, ma più si procederà con la vaccinazione più chi ne rimarrà fuori rischierà. La variante Delta in un anno contagerà tutti. I vaccinati si salveranno, gli altri meno e di questi il 5% finirà male". Sull'Ordine del giorno del ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 29 settembre 2021) E' iniziato l'autunno, si provano a fare previsioni sul Covid e i contagi ad esso relativo quando l'Italia si avvicina ai mesi più freddi dell'anno. Secondo, la vaccinazione avrà sempre più importanza nell'evitare forme gravi di contagio. "Si va confermando questa tendenza della crescita dei contagi nei mesi meno caldi, anche in Inghilterra dove fa già freddo e le scuole sono aperte da tempo. Le mascherine aiutano, ma non sono tutto. In Italia torneremo a 150-200ale saranno tutti non vaccinati. 6-7 milioni di non vaccinati saranno gestibili, ma più si procederà con la vaccinazione più chi ne rimarrà fuori rischierà. La variante Delta in un anno contagerà tutti. I vaccinati si salveranno, gli altri meno e di questi il 5% finirà male". Sull'Ordine deldel ...

