007 | i dettagli di stile dell’agente segreto si declinano al femminile

(Di martedì 28 settembre 2021) Nel 2005 la scelta dell’allora sconosciuto Daniel Craig per sostituire l’uscente Pierce Brosnan lasciò tutti i fan della celebre saga dell’agente 007 un po’ perplessi. Quindici anni e cinque film dopo, per il biondo attore britannico, oggi affermatissimo, è giunta l’ora di dire addio per sempre al personaggio che l’ha fatto conoscere nel mondo. Il 30 settembre (finalmente!) arriva al cinema No Time To Die a distanza di due giorni dalla consueta premiere di Londra, una tradizione che va avanti dai tempi del primo e leggendario 007, Sean Connery.