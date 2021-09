Zuppa di Porro del 27 settembre 2021

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 27 settembre 2021)di. In germania vince Spd o meglio perde la Cdu. Giordano: basta co sto canto alla Merkel, e ci si mette pure Monti. Le conseguenze per l’Italia by Forte. Covid rimandate operazioni e Sallusti dice ora però liberteci. Too late. Giorgetti alla Cerasa vuole Draghi al Quirinale; laStampa e la triste parabola di Forza Italia a Milano. Tabarelli e il nuke, Ricolfi e il paradosso del lavoro. Il Domani, fantastico, come nel terrore: il più rivoluzionario di oggi ghigliottina quello di ieri e parla di nomine, affari e conflitti di interessi. Sapete di chi? Conte. Amadori e la denuncia del caporedattore Rai. Morisi molla per droga altro che divergenze di linea politica. Lo massacreranno. Peccato #rassegnastampa27set L'articolo proviene da Nicola