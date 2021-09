Zona bianca, gialla, arancione e rossa: ecco la nuova colorazione delle regioni da lunedì 27 settembre (Di lunedì 27 settembre 2021) Non ci sarà l’Italia totalmente in Zona bianca anche nella settimana che prende il via il 27 settembre e che durerà fino al 3 ottobre. L’ultimo monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute non consente di riportare la Sicilia, che come tutta la penisola sta vedendo un discreto miglioramento, in Zona bianca. L’isola resta dunque in Zona gialla e tutte le altre regioni, chi più nettamente, chi meno, confermate in Zona bianca come ormai da mesi. ecco allora la nuova colorazione da lunedì 27 settembre. LA nuova colorazione delle ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 settembre 2021) Non ci sarà l’Italia totalmente inanche nella settimana che prende il via il 27e che durerà fino al 3 ottobre. L’ultimo monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute non consente di riportare la Sicilia, che come tutta la penisola sta vedendo un discreto miglioramento, in. L’isola resta dunque ine tutte le altre, chi più nettamente, chi meno, confermate income ormai da mesi.allora lada27. LA...

GiovaAlbanese : Apertura stadi: si passa in zona bianca dal 50% al 75% di capienza. Al chiuso, nei palazzetti, dal 35% al 50%. - rtl1025 : ?? Il #Cts ritiene 'si possa procedere con graduali riaperture degli accessi di persone munite di green pass agli ev… - Max47720221 : @giusbrindisi @QuiMediaset_it @zona_bianca Tu oltre alla faccia ci metti anche il c*lo - pianetagenoa : Serie A, via libera del CTS alla capienza al 75% negli stadi in zona bianca - - strina_massimo : RT @ChanceGardiner: Cambia nome 'Zona Bianca' di Brindisi -