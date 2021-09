Ziliani sui cori razzisti: l’indicazione tacita della Serie A agli arbitri è di far finta di niente (Di lunedì 27 settembre 2021) Sul Fatto Quotidiano, Paolo Ziliani stigmatizza l’immobilismo della Lega Serie A nel combattere il razzismo negli stadi. “Colpisce in Italia la totale indifferenza con cui il Palazzo del Pallone si pone di fronte ai nuovi, gravi, vergognosi episodi di razzismo che puntualmente hanno ripreso a connotare le partite della nostra Serie A”. Un comportamento giustificabile solo nel caso in cui “il calcio italiano miri ad essere insignito del riconoscimento “Paese protettore del razzismo negli stadi””. Ci sono stati gli ululati dei tifosi della Lazio verso Kessie e Bakayoko, quelli degli juventini verso Maignan, i cori contro i napoletani durante Udinese-Napoli, con “buu di scherno verso Koulibaly, Osimhen e Anguissa”. “Risultato? Solo dopo la denuncia del Milan la Procura ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 settembre 2021) Sul Fatto Quotidiano, Paolostigmatizza l’immobilismoLegaA nel combattere il razzismo negli stadi. “Colpisce in Italia la totale indifferenza con cui il Palazzo del Pallone si pone di fronte ai nuovi, gravi, vergognosi episodi di razzismo che puntualmente hanno ripreso a connotare le partitenostraA”. Un comportamento giustificabile solo nel caso in cui “il calcio italiano miri ad essere insignito del riconoscimento “Paese protettore del razzismo negli stadi””. Ci sono stati gli ululati dei tifosiLazio verso Kessie e Bakayoko, quelli degli juventini verso Maignan, icontro i napoletani durante Udinese-Napoli, con “buu di scherno verso Koulibaly, Osimhen e Anguissa”. “Risultato? Solo dopo la denuncia del Milan la Procura ...

Advertising

napolista : Ziliani sui cori razzisti: l’indicazione tacita della #SerieA agli arbitri è di far finta di niente Sul Fatto. Se… - stop_fake_news_ : AGI - E' andato avanti per settimane a dirlo ai carabinieri, a scriverlo sui social: la sua ex impiegata Laura Zili… - VoceCamuna : Il Gip sui tre arrestati per la morte di Laura #Ziliani: “#Movente di natura economica e piano criminoso… - cn1926it : #Ziliani ironizza sui social: “Quante carezze di #Bonucci all’arbitro #Aureliano…” - rossonero_fede : @bafius11 @NonCapisceroso @AnsiaMilan @DiGiMilan7 @Im___Rich @DavideZancky @GRealta @Villa @valfra24 di base i tosc… -