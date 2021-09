“Zen Book Festival” biblioteca Giufa’ del progetto ‘Zen Insieme’ testi per ragazzi donati dai Carabinieri (Di lunedì 27 settembre 2021) “ Zen Book Festival ” biblioteca Giufa’ del progetto ‘Zen Insieme’ testi per ragazzi donati dai Carabinieri Nell’ambito dello “Zen Book Festival“, i Carabinieri di Palermo hanno donato ieri alcuni libri editi dall’Arma e destinati proprio ai ragazzi alla D.ssa Mariangela DI GANGI, Presidente dell’Associazione “Zen Insieme” e Direttrice della biblioteca ‘Giufà’, l’unica presente nel quartiere Zen2, con i suoi 8mila testi, dedicata ai bambini e ai ragazzi. La consegna dei libri illustrati e fumetti sui Carabinieri, ha Leggi su periodicodaily (Di lunedì 27 settembre 2021) “ ZenperNell’ambito dello “Zen“, i Carabinieri di Palermo hanno donato ieri alcuni libri editi dall’Arma e destinati proprio ai ragazzi alla D.ssa Mariangela DI GANGI, Presidente dell’Associazione “Zen Insieme” e Direttrice della biblioteca ‘Giufà’, l’unica presente nel quartiere Zen2, con i suoi 8mila, dedicata ai bambini e ai ragazzi. La consegna dei libri illustrati e fumetti sui Carabinieri, ha

Advertising

MoliPietro : “Zen Book Festival” biblioteca Giufa’ del progetto ‘Zen Insieme’ testi per ragazzi donati dai Carabinieri… - GDS_it : '#ZenBookFestival' a Palermo, i #carabinieri donano libri e fumetti ai #ragazzi del #quartiere… - tfnews_t : #Zen #Book #Festival: #Carabinieri donano libri per progetto “Zen Insieme” - GiornaleLORA : “ZEN BOOK FESTIVAL” biblioteca Giufa’ del progetto ‘Zen Insieme’ testi per ragazzi donati dai Carabinieri -