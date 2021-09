Zazzaroni: Sarri ha vinto il derby rispettando le caratteristiche della Lazio (Di lunedì 27 settembre 2021) Sarri ha vinto il derby capitolino consentendo alla Lazio di giocare come le aveva insegnato Inzaghi. Sul Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni scrive: “L’ha giocato e vinto come avrebbe e ha fatto spesso il suo predecessore Inzaghi: ha rispettato, cioè, le caratteristiche della squadra, investendo sull’alta qualità di centrocampisti e seconde punte e azionando il contropiede di Immobile, quelle irresistibili cavalcate negli spazi aperti che l’hanno reso centravanti da Scarpa d’Oro”. La Lazio ha meritato di vincere così come la Roma avrebbe meritato di pareggiare, scrive. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 settembre 2021)hailcapitolino consentendo alladi giocare come le aveva insegnato Inzaghi. Sul Corriere dello Sport Ivanscrive: “L’ha giocato ecome avrebbe e ha fatto spesso il suo predecessore Inzaghi: ha rispettato, cioè, lesquadra, investendo sull’alta qualità di centrocampisti e seconde punte e azionando il contropiede di Immobile, quelle irresistibili cavalcate negli spazi aperti che l’hanno reso centravanti da Scarpa d’Oro”. Laha meritato di vincere così come la Roma avrebbe meritato di pareggiare, scrive. L'articolo ilNapolista.

Advertising

napolista : Zazzaroni: Sarri ha vinto il derby rispettando le caratteristiche della Lazio Sul CorSport. L’ha giocato come avre… - tutticonvocati : ???#Zazzaroni: '#Sarri tenta la via del gioco, molto diverso come gioco da quello di #Inzaghi, c'è una crisi di rige… - Gianluca_2205 : Capriola del @CorSport di #Zazzaroni, che ci racconta oggi che Sarri è un monovariante integralista, scordandosi co… - infoitsport : Zazzaroni sul CorSport: 'Italiano mano santa per la Fiorentina. Travolto dai principi di Sarri' -