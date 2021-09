Zaniolo | il gestaccio può costare caro | arriva la decisione ufficiale

(Di lunedì 27 settembre 2021) Al rientro negli spogliatoi dopo l’uscita dal campo,si è reso protagonista di unvolgare nei confronti dei tifosi laziali La Roma ha perso il derby e la testa. Oltre al caso Mourinho, il dopopartita con la Lazio è stato condizionato dalle polemiche anche per il gesto compiuto da Nicolòal momento Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Commenta per primo Ieri Nicolò, rientrando negli spogliatoi dell'Olimpico, ha rivolto ai tifosi laziali che lo insultavano un gesto volgare. Si è prima toccato gli attributi, quindi ha fatto il gesto delle corna.