Zaniolo e Mourinho hot | la Lazio e Guida surriscaldano la Roma

Le parole di Mourinho e il gesto di Zaniolo surriscaldano l'ambiente Roma dopo il derby perso contro la Lazio Non è stato il derby della Capitale che José Mourinho sognava di vivere e che Nicolò Zaniolo sognava di giocare. Polemiche, gestacci, errori arbitrali ed errori difensivi nel menù di una sfida che ha ringalluzzito la timorosa Lazio di Sarri vista nelle ultime apparizioni. I festeggiamenti del tecnico toscano insieme all'aquila Olimpia l'immagine che chiude un derby ad alto tasso emozionale, spettacolare e divertente al pari di Inter-Atalanta, l'altro big match della sesta giornata di Serie A. Conferma tangibile di un'inversione di rotta sempre più marcata nel nostro campionato, votato all'offesa piuttosto che alla difesa.

