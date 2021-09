Yemen | almeno 67 morti negli scontri tra ribelli e governativi

(Di lunedì 27 settembre 2021) GlitraHouthi e soldati filo -in, nelle ultime 24 ore, hanno provocato67. Lo hanno riferito fonti militari e mediche. La battaglia è per Marib, ultima ...

Gli scontri tra ribelli Houthi e soldati filo - governativi in, nelle ultime 24 ore, hanno provocato67 morti. Lo hanno riferito fonti militari e mediche. La battaglia è per Marib, ultima roccaforte lealista nel belligerante nord del Paese. sono ...... ed è pienamente coinvolta nel Sud Sudantanto quanto la Cina per le rilevanti risorse ... Gibuti, Sudan e perGli scontri tra ribelli Houthi e soldati filo-governativi in Yemen, nelle ultime 24 ore, hanno provocato almeno 67 morti. Lo hanno riferito fonti militari e mediche. La battaglia è per Marib, ultima r ...Mentre si combatte preoccupa la condizione della popolazione, definita dalle Ong la peggior crisi umanitaria mondiale aggravata anche dal Covid ...