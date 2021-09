Xiaomi, il ministro annuncia: “Non sono sicuri, liberatevene” (Di lunedì 27 settembre 2021) Il ministro della Difesa, con una nota ufficiale, ha lanciato pesanti accuse alla multinazionale cinese Xiaomi: i dettagli Attraverso una nota ufficiale il ministro della Difesa della Lituania ha rivolto pesanti accuse all’azienda Xiaomi. La multinazionale fondata nel 2010, produce cellulari, portatili ed altri dispositivi elettronici. Nel 2014 è diventato il principale produttore di smarthphone in Cina. “Sbarazzarsi degli smartphone Xiaomi, in quanto non sicuri“, ha affermato il ministro della Difesa della Lituania. I dispositivi in questione sono stati accusati di avere una capacità integrata di individuare e censurare alcuni termini specifici. Ad esempio quelli relativi alla libertà del Tibet, all’indipendenza di Taiwan o alla ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 27 settembre 2021) Ildella Difesa, con una nota ufficiale, ha lanciato pesanti accuse alla multinazionale cinese: i dettagli Attraverso una nota ufficiale ildella Difesa della Lituania ha rivolto pesanti accuse all’azienda. La multinazionale fondata nel 2010, produce cellulari, portatili ed altri dispositivi elettronici. Nel 2014 è diventato il principale produttore di smarthphone in Cina. “Sbarazzarsi degli smartphone, in quanto non“, ha affermato ildella Difesa della Lituania. I dispositivi in questionestati accusati di avere una capacità integrata di individuare e censurare alcuni termini specifici. Ad esempio quelli relativi alla libertà del Tibet, all’indipendenza di Taiwan o alla ...

