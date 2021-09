WTA Chicago III 2021: Kim Clijsters non centra la vittoria al ritorno. Fuori Garcia e Bouzkova, Pegula avanti (Di martedì 28 settembre 2021) Si è da poco conclusa la prima giornata del torneo WTA 500 di Chicago, che regala ancora una volta del grande tennis femminile alla città dell’Illinois, e questa volta con il rientro in campo di una delle più grandi interpreti degli Anni 2000 e primi 2010: Kim Clijsters, al rientro dopo un anno di stop per recuperare la condizione fisica. Alla belga, però, non sorride il risultato del campo: la partita la vede ancora in gran spolvero con i colpi in quanto tali contro Su-Wei Hsieh, che quanto a gioco diverso dall’usuale se ne intende, ma la giocatrice di Taipei riesce a prevalere dopo oltre due ore e un quarto per 6-3 5-7 6-3 (e nel primo set Clijsters era avanti 3-0). Sarà lei, dunque, a sfidare la tunisina Ons Jabeur in quello che potrebbe diventare, nelle condizioni ideali, uno dei match del 2021. Il ... Leggi su oasport (Di martedì 28 settembre 2021) Si è da poco conclusa la prima giornata del torneo WTA 500 di, che regala ancora una volta del grande tennis femminile alla città dell’Illinois, e questa volta con il rientro in campo di una delle più grandi interpreti degli Anni 2000 e primi 2010: Kim, al rientro dopo un anno di stop per recuperare la condizione fisica. Alla belga, però, non sorride il risultato del campo: la partita la vede ancora in gran spolvero con i colpi in quanto tali contro Su-Wei Hsieh, che quanto a gioco diverso dall’usuale se ne intende, ma la giocatrice di Taipei riesce a prevalere dopo oltre due ore e un quarto per 6-3 5-7 6-3 (e nel primo setera3-0). Sarà lei, dunque, a sfidare la tunisina Ons Jabeur in quello che potrebbe diventare, nelle condizioni ideali, uno dei match del. Il ...

