Wiko Y62 Plus: annunciato ufficialmente (Di lunedì 27 settembre 2021) L'azienda francese Wiko ha annunciato l'arrivo del Wiko Y62 Plus, smartphone entry level con SoC MediaTek Helio A20 e 2GB di memoria RAM Il nuovo Wiko Y62 Plus rappresenta una rivisitazione del modello Wiko Y62 uscito lo scorso Marzo e che vede un aumento delle rispettive memorie RAM e ROM nonché un miglioramento della risoluzione dell'unica fotocamera posteriore, che passa da 5MP a 8MP. In merito alle memorie, la RAM passa da 1GB a 2GB mentre quella di archiviazione "schizza" da 16 a 32GB per un raddoppio netto di entrambe. A bordo è presente come SoC il MediaTek Helio A20. Wiko Y62 Plus: scheda tecnica All'interno dello smartphone sono presenti: Display: IPS da 6,1? HD+, 282PPI; CPU: MediaTek Helio A20 quad-core 1.8GHz; GPU: GPU ...

