WhatsApp da novembre smetterà di funzionare su alcuni telefoni, la guida per scoprire se il proprio è compreso (Di lunedì 27 settembre 2021) 1 novembre. È la data da cerchiare in rosso rispetto al fatto che WhatsApp smetterà di funzionare su alcuni telefoni. Una prospettiva che non deve allarmare tutti, ma che potrebbe non rappresentare una buona notizia per alcuni possessori di smartphone, soprattutto per chi non usa cambiarlo spesso. WhatsApp: ormai presente nelle vite di tutti Sì, perché l'idea di non poter più usare la popolare app di messaggistica, considerata la sua capillare diffusione, equivarrebbe una doccia fredda considerato che per molti è diventata un canale di comunicazione preferenziale. Sia a livello affettivo o comunque personale, ma anche in campo professionale. L'eventualità che WhatsApp, di punto in bianco, possa non essere più disponibile sul ...

