Voto in Germania | Meloni | «Il centrodestra che si presta ad alleanze innaturali perde consenso»

«Il crollo dei popolari della Cdu/Csu in Germania dopo 16 anni di cancellierato Merkel e il successo della Spd certificano che quando forze di centrodestra si prestano per anni ad alleanze innaturali con la sinistra finiscono per annacquare la propria identità e perdere consenso». Giorgia Meloni interviene sul Voto in Germania, dove la Spd ha ottenuto il 25,7% dei voti a fronte del 24,1% della Cdu/Csu. Un'analisi politica, quella della leader di FdI, che si addentra un po' più nel merito, andando oltre le mere letture strumentali che molti stanno dando a Roma.

