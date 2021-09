Volley, Mondiali Under 21: Italia scatenata a Cagliari, 3-0 all’Argentina. Stefani e Rinaldi sugli scudi, Michieletto assente (Di lunedì 27 settembre 2021) L’Italia prosegue la sua cavalcata ai Mondiali Under 21 di Volley maschile e inizia nel miglior modo possibile la seconda fase a gironi. La nostra Nazionale ha sconfitto l’Argentina per 3-0 (25-22; 26-24; 25-20) al PalaPirastu di Cagliari, infilando così la quarta vittoria consecutiva nella rassegna iridata, senza aver lasciato per strada nemmeno un set. I padroni di casa si sono imposti col massimo scarto, ma tutti i set si sono rivelati particolarmente combattuti: nella prima frazione è stato decisivo il rush finale dal 22-22 dopo un rovente teste a testa, nel secondo parziale gli azzurri hanno dovuto rimontare dal 5-9 e hanno piazzato l’uno-due ai vantaggi (dopo che i sudamericani hanno annullato due set-point sul 24-22), nella terza frazione c’è stata lotta fino al 14-14 prima di uno show dei ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 settembre 2021) L’prosegue la sua cavalcata ai21 dimaschile e inizia nel miglior modo possibile la seconda fase a gironi. La nostra Nazionale ha sconfitto l’Argentina per 3-0 (25-22; 26-24; 25-20) al PalaPirastu di, infilando così la quarta vittoria consecutiva nella rassegna iridata, senza aver lasciato per strada nemmeno un set. I padroni di casa si sono imposti col massimo scarto, ma tutti i set si sono rivelati particolarmente combattuti: nella prima frazione è stato decisivo il rush finale dal 22-22 dopo un rovente teste a testa, nel secondo parziale gli azzurri hanno dovuto rimontare dal 5-9 e hanno piazzato l’uno-due ai vantaggi (dopo che i sudamericani hanno annullato due set-point sul 24-22), nella terza frazione c’è stata lotta fino al 14-14 prima di uno show dei ...

