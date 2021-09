Volley | Mazzanti | “Contenti di aver reso felici gli italiani”

(Di lunedì 27 settembre 2021) “Lo sport è una metafora della nostra società. Lo sport non è bianco e nero, è una tavolata dei grigi. Chi perde è considerato un fallito e chi vince può sfilare trionfando. Noi vogliamo ribaltare questa convinzione“. A dirlo è Davide, CT della Nazionale italiana difemminile campione d’Europa, celebrata questa mattina al Quirinale in un incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Tutto quello che accade in un rettangolo di gioco è imponderabile, unico, stressante e a volte doloroso – ha aggiunto il coach -. Noi ci siamo battuti con tutte le nostre forze, siamodiglie l’intero movimento“. ITALSUL TETTO D’EUROPA: STORICA DOPPIETTA DONNE-UOMINI SportFace.

Le dichiarazioni di Sergio Mattarella che ha ricevuto le nazionali campioni d'Europa: "Avete reso onore alla maglia italiana", ha detto ...