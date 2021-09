Volley, Mattarella riceve le nazionali campioni: “Avete reso onore alla maglia italiana” (Di lunedì 27 settembre 2021) “Complimenti al presidente del Coni, Malagò, al presidente federale Manfredi, alle squadre, ai capitani e ai CT Mazzanti e De Giorgi. Avete reso onore alla maglia italiana. Grazie per il significato che Avete attribuito alle vostre vittorie, perché Avete vinto sempre nettamente e con spirito sportivo“. Queste le dichiarazioni del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha ricevuto al Quirinale le due nazionali di pallavolo che a settembre hanno vinto i campionati europei maschili e femminili. “Le due finali le Avete vinte in rimonta – ha aggiunto il Capo dello Stato – significa avere determinazione e controllo delle emozioni”. Mattarella ha ricordato ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 settembre 2021) “Complimenti al presidente del Coni, Malagò, al presidente federale Manfredi, alle squadre, ai capitani e ai CT Mazzanti e De Giorgi.. Grazie per il significato cheattribuito alle vostre vittorie, perchévinto sempre nettamente e con spirito sportivo“. Queste le dichiarazioni del Presidente della Repubblica, Sergio, che ha ricevuto al Quirinale le duedi pvolo che a settembre hanno vinto i campionati europei maschili e femminili. “Le due finali levinte in rimonta – ha aggiunto il Capo dello Stato – significa avere determinazione e controllo delle emozioni”.ha ricordato ...

Advertising

claudiag_01 : RT @kiarafaz1: Se Mattarella dice di trasmettere più volley in TV voi muti trasmettete più volley in TV #Quirinale - CarlottaRossi11 : RT @kiarafaz1: Se Mattarella dice di trasmettere più volley in TV voi muti trasmettete più volley in TV #Quirinale - DrawingSerenity : RT @lindaepinta_: Sergione Mattarella ha detto di trasmettere più volley in tv quello che il presidente desidera è un ordine io credo #Quir… - neonsatvrn : RT @lindaepinta_: Sergione Mattarella ha detto di trasmettere più volley in tv quello che il presidente desidera è un ordine io credo #Quir… - SereNere_46 : RT @kiarafaz1: Se Mattarella dice di trasmettere più volley in TV voi muti trasmettete più volley in TV #Quirinale -