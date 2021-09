Volley | Malinov | “Dopo la delusione dei Giochi | grande reazione”

(Di lunedì 27 settembre 2021) “Nel 2018 ci presentammo davanti a lei con un argento mondiale al collo. Una frase ci rimase nel cuore ‘vi ringrazio per l’esempio che offrite, avete conquistato tanti concittadini’. Da quel giorno abbiamo fatto nostra la sua frase. Ladeiè stata, siamo riuscite a tirare fuori la grinta con unadimostrazione di forza“. A parlare è Ofelia, vicecapitana della Nazionale italiana di pallavolo femminile, che si è rivolta così al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nell’incontro di questa mattina al Quirinale. SportFace.

«È stato un periodo straordinario per il nostro sport. Non si è concluso con l'estate e speriamo continui costantemente». Il Presidente della Repubblica, ...
Le dichiarazioni di Ofelia Malinov: "Dopo la delusione dei Giochi, grande reazione. Abbiamo fatto nostre le parole di Mattarella"