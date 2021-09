Volley femminile, Mondiali Under 18: l’Italia demolisce il Canada e vola ai quarti di finale (Di lunedì 27 settembre 2021) l’Italia prosegue la propria spettacolare marcia ai Mondiali Under 18 di Volley femminile. A Durango (Messico) le azzurre hanno letteralmente surclassato il modesto Canada con un roboante 3-0 (25-10; 25-10; 25-13) e si sono così qualificate ai quarti di finale. La nostra Nazionale non ha avuto alcun problema di sorta a liquidare la compagine nordamericana nel primo turno della fase a eliminazione diretta e ha così infilato la quinta vittoria consecutiva nel torneo. Le ragazze di coach Marco Mencarelli sono state impeccabili, come dimostrano i netti parziali contro un avversario inferiore almeno tre spanne a livello tecnico. l’Italia si è così garantita il quarto di finale contro la non irresistibile Romania, vera ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 settembre 2021)prosegue la propria spettacolare marcia ai18 di. A Durango (Messico) le azzurre hanno letteralmente surclassato il modestocon un roboante 3-0 (25-10; 25-10; 25-13) e si sono così qualificate aidi. La nostra Nazionale non ha avuto alcun problema di sorta a liquidare la compagine nordamericana nel primo turno della fase a eliminazione diretta e ha così infilato la quinta vittoria consecutiva nel torneo. Le ragazze di coach Marco Mencarelli sono state impeccabili, come dimostrano i netti parziali contro un avversario inferiore almeno tre spanne a livello tecnico.si è così garantita il quarto dicontro la non irresistibile Romania, vera ...

