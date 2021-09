Volley femminile, Italia in semifinale ai Mondiali Under 18! Romania travolta 3-0, Ituma e Giuliani scatenate (Di martedì 28 settembre 2021) L’Italia non conosce limiti e vola in semifinale ai Mondiali Under 18 di Volley femminile. Le azzurre hanno travolto la Romania con un perentorio 3-0 (25-15; 25-18; 25-13) in un quarto di finale a senso unico e hanno staccato il biglietto per la fase calda della rassegna iridata in corso di svolgimento a Durango (Messico). La nostra Nazionale ha confermato il pronostico della vigilia contro la grande rivelazione di questa manifestazione, giganteggiando in lungo e in largo con assoluta disinvoltura. Le ragazze del CT Marco Mencarelli si sono imposte in maniera netta, non soffrendo quasi mai nell’arco dei tre set: nel primo parziale hanno allungato in maniera perentoria dal 10-9 fino al 20-14, nella seconda frazione si sono issate prontamente sul 10-4 non voltandosi più ... Leggi su oasport (Di martedì 28 settembre 2021) L’non conosce limiti e vola inai18 di. Le azzurre hanno travolto lacon un perentorio 3-0 (25-15; 25-18; 25-13) in un quarto di finale a senso unico e hanno staccato il biglietto per la fase calda della rassegna iridata in corso di svolgimento a Durango (Messico). La nostra Nazionale ha confermato il pronostico della vigilia contro la grande rivelazione di questa manifestazione, giganteggiando in lungo e in largo con assoluta disinvoltura. Le ragazze del CT Marco Mencarelli si sono imposte in maniera netta, non soffrendo quasi mai nell’arco dei tre set: nel primo parziale hanno allungato in maniera perentoria dal 10-9 fino al 20-14, nella seconda frazione si sono issate prontamente sul 10-4 non voltandosi più ...

