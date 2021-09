Volley | De Giorgi | “Gruppo di giovani talenti che amano la maglia azzurra”

Leggi su sportface

(Di lunedì 27 settembre 2021) “Per me è stato sempre un sogno giocare in azzurro. Ho chiuso la mia carriera con una partita della Nazionale e oggi sono allenatore di undi giovanotti belli e talentuosi, di ragazzi chela pallavolo, lae la vita“. A dichiararlo Ferdinando De, tre volte campione del mondo da palleggiatore, CT dell’Italmaschile ricevuta al Quirinale da Sergio Mattarella. “Questi ragazzi hanno emozionato gli italiani con la vittoria, ma soprattutto con il loro modo di stare in Nazionale“. L’allenatore ha infine svelato un aneddoto: “Ogni squadra ha un suo urlo agonistico. La nostra grida ‘Noi. Italia”. Due parole semplici, ma potentissime“. ITALSUL TETTO D’EUROPA: STORICA DOPPIETTA DONNE-UOMINI SportFace.