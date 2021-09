Volley, come sono cambiate le squadre di Superlega: acquisti e cessioni stagione 2021-2022 (Di lunedì 27 settembre 2021) La Superlega mantiene, anche nella stagione post-Covid, lo status di Campionato più bello del mondo. Nella stagione in cui il rischio di dismissione c’era, eccome, al termine dell’annata senza pubblico in uno sport dove una parte importante dei bilanci di molte società è rappresentata proprio dagli incassi su biglietti e abbonamenti, si assiste addirittura ad una crescita del livello medio del campionato e il segnale che l’Italia è il posto più ambito da chi gioca a pallavolo sono i tanti ritorni eccellenti, da Ngapeth a Bruno, da Anderson a Zaytsev, tutti grandi protagonisti della pallavolo che conta. Le big hanno mantenuto il loro status di squadre in grado di lottare al massimo livello europeo, oltre che in Italia, con un passo avanti deciso di Modena che, almeno sulla carta, ha ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 settembre 2021) Lamantiene, anche nellapost-Covid, lo status di Campionato più bello del mondo. Nellain cui il rischio di dismissione c’era, ec, al termine dell’annata senza pubblico in uno sport dove una parte importante dei bilanci di molte società è rappresentata proprio dagli incassi su biglietti e abbonamenti, si assiste addirittura ad una crescita del livello medio del campionato e il segnale che l’Italia è il posto più ambito da chi gioca a pallavoloi tanti ritorni eccellenti, da Ngapeth a Bruno, da Anderson a Zaytsev, tutti grandi protagonisti della pallavolo che conta. Le big hanno mantenuto il loro status diin grado di lottare al massimo livello europeo, oltre che in Italia, con un passo avanti deciso di Modena che, almeno sulla carta, ha ...

matteorenzi : Anche gli europei maschili di Volley! Il 2021 sarà ricordato come un anno pazzesco per lo sport tricolore. Magico!… - i_ponzo : #tg3 Le nazionali di Volley al Quirinale e Sergione che fa le battute sulla loro altezza come una me qualunque... - giampiero661MJ : RT @GiusCandela: Come previsto il Volley e il calcio erano finti alibi. Alla seconda va ancora peggio: flop pesante per #DaGrande visto da… - TgrRaiMolise : L'ex campione di volley #AndreaLucchetta a #Campobasso come coach nella 'Volleys3alparco'. La piazza del Municipio… - xalice0 : Il presidente Mattarella dice segue la pallavolo nonostante in tv mostrano poco i campionati italiani di pallavolo.… -