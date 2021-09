Volano parolacce in diretta TV: battibecco Cruciani-Auriemma a Tiki Taka (Di martedì 28 settembre 2021) Particolare battibecco su Italia 1 durante il programma "Tiki Taka" tra i giornalisti Raffaele Auriemma e Giuseppe Cruciani. Ad iniziare la discussione è il giornalista tifoso del Napoli, che provoca Cruciani: "Vedo Cruciani un po' ingiallito in volto. Se mi dite dove abita, gli mando una cura. Deve essere invidioso del Napoli". "Sarei felice se il Napoli di Spalletti vincesse lo scudetto - risponde Cruciani -. Io invidioso? Che c**** me ne frega del Napoli, la mia Lazio ha vinto il derby. Ma smettila. Ribadisco: sarei contento se il Napoli vincesse lo scudetto". Leggi su spazionapoli (Di martedì 28 settembre 2021) Particolaresu Italia 1 durante il programma "" tra i giornalisti Raffaelee Giuseppe. Ad iniziare la discussione è il giornalista tifoso del Napoli, che provoca: "Vedoun po' ingiallito in volto. Se mi dite dove abita, gli mando una cura. Deve essere invidioso del Napoli". "Sarei felice se il Napoli di Spalletti vincesse lo scudetto - risponde-. Io invidioso? Che c**** me ne frega del Napoli, la mia Lazio ha vinto il derby. Ma smettila. Ribadisco: sarei contento se il Napoli vincesse lo scudetto".

Advertising

Spazio_Napoli : Volano parolacce in diretta TV: battibecco Cruciani-Auriemma a Tiki Taka - Zicutake : Pomeriggio 5, lite furiosa. L’ospite va fuori di sé e volano parolacce. Barbara D’Urso senza parole: «Che hai detto… - infoitcultura : Pomeriggio 5, lite furiosa. L'ospite va fuori di sé e volano parolacce. Barbara D'Urso senza parole: «Che hai detto… - LaliGero__ : @CouchPotato7 Secondo me si conoscono ancora poco per arrivare a fare delle belle partite dove volano coltelli e parolacce -