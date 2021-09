Vodafone, offerta ancora attiva: ultimissimi giorni per lo sconto (Di lunedì 27 settembre 2021) Vodafone prolunga la sua offerta, ma sono gli ultimissimi giorni per attivare il pacchetto con un vantaggioso sconto sul prezzo da pagare. Le offerte di VodafoneVodafone prolunga ulteriormente la sua offerta per la rete fissa Internet Unlimited. Il prezzo rimane quello fissato in precedenza, pari a 24,90 mensili. L’offerta scade questa volta il 3 ottobre 2021, a meno che non ci siano ripensamenti o ulteriori proroghe nelle prossime settimane. L’offerta al momento prevede una connessione Internet ad alta velocità, basata sulle esigenze della rete domestica del cliente-FTCC o FTTH- fino a 2,5 Gbps. In promozione c’è anche una scheda SIM con 1 Giga di traffico dati e la ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 27 settembre 2021)prolunga la sua, ma sono gliperre il pacchetto con un vantaggiososul prezzo da pagare. Le offerte diprolunga ulteriormente la suaper la rete fissa Internet Unlimited. Il prezzo rimane quello fissato in precedenza, pari a 24,90 mensili. L’scade questa volta il 3 ottobre 2021, a meno che non ci siano ripensamenti o ulteriori proroghe nelle prossime settimane. L’al momento prevede una connessione Internet ad alta velocità, basata sulle esigenze della rete domestica del cliente-FTCC o FTTH- fino a 2,5 Gbps. In promozione c’è anche una scheda SIM con 1 Giga di traffico dati e la ...

Advertising

mobileworld_it : Vodafone torna a proporre l'offerta Special 100 Digital Edition a 9,99€ al mese - SistemiUfficio : VODAFONE ONE BUSINESS Offerta Vodafone per rete fissa e mobile con fibra inclusa, perfetta per portare una connetti… - AlStop94 : Non mio padre che accetta una nuova offerta Vodafone per il suo cellulare ?????? - 24h_Tecnologia : iPhone 13, mini, Pro e Pro Max: tutte le offerte Vodafone, TIM, WindTre e Iliad: Acquisti a rate con offerta mobile… - 24h_Tecnologia : Vodafone Special Minuti 20GB: primo mese a 5 euro per i nuovi clienti: Vodafone Special Minuti 20GB è l’interessant… -