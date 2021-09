Vivo Serie Y: tre nuovi smartphone disponibili in Italia (Di lunedì 27 settembre 2021) Vivo amplia la Serie Y con tre nuovi modelli sottili ed eleganti che arricchiscono la gamma di prodotti disponibili in Italia. Scopriamoli assieme Vivo presenta i nuovi Y33s, Y21s e Y21 che vanno ad ampliare la linea di prodotti della Serie Y disponibili in Italia, pensati per soddisfare le esigenze degli utenti che cercano un eccellente equilibrio tra prezzo e prestazioni. Caratteristiche comuni ai tre nuovi smartphone, rilevanti per questo segmento di mercato: una batteria da 5000mAh combinata con l’affidabile tecnologia Fast Charge di Vivo per garantire un utilizzo intensivo ogni giorno, il più recente Sistema Operativo Android 11, il supporto dual-SIM, un ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 27 settembre 2021)amplia laY con tremodelli sottili ed eleganti che arricchiscono la gamma di prodottiin. Scopriamoli assiemepresenta iY33s, Y21s e Y21 che vanno ad ampliare la linea di prodotti dellain, pensati per soddisfare le esigenze degli utenti che cercano un eccellente equilibrio tra prezzo e prestazioni. Caratteristiche comuni ai tre, rilevanti per questo segmento di mercato: una batteria da 5000mAh combinata con l’affidabile tecnologia Fast Charge diper garantire un utilizzo intensivo ogni giorno, il più recente Sistema Operativo Android 11, il supporto dual-SIM, un ...

