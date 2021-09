Vite al limite, Maja Radanovic è irriconoscibile: pesava 312 chili (FOTO) (Di lunedì 27 settembre 2021) Tra le protagoniste di Vite al limite c’è Maja Radanovic. La ragazza si era presentata insieme al suo fidanzato. Ecco com’è oggi. Vite al limite (Google Imaes)Molti reality show presentano trasformazioni drammatiche, ma pochi raccontano le intense metamorfosi dei protagonisti. Queste sono tutte documentate nel popolare programma Vite al limite di Real Time. Dalla sua nascita nel 2012, decine di uomini e donne hanno visto cambiare la loro vita, grazie all’intervento del Dr. Younan Nowzaradan che in questi giorni in molti temono per la sua salute. Con sede a Houston, in Texas, Nowzaraden esegue interventi chirurgici per la perdita di peso su pazienti che spesso cercano disperatamente di migliorare la loro qualità di vita prima che sia ... Leggi su chenews (Di lunedì 27 settembre 2021) Tra le protagoniste dialc’è. La ragazza si era presentata insieme al suo fidanzato. Ecco com’è oggi.al(Google Imaes)Molti reality show presentano trasformazioni drammatiche, ma pochi raccontano le intense metamorfosi dei protagonisti. Queste sono tutte documentate nel popolare programmaaldi Real Time. Dalla sua nascita nel 2012, decine di uomini e donne hanno visto cambiare la loro vita, grazie all’intervento del Dr. Younan Nowzaradan che in questi giorni in molti temono per la sua salute. Con sede a Houston, in Texas, Nowzaraden esegue interventi chirurgici per la perdita di peso su pazienti che spesso cercano disperatamente di migliorare la loro qualità di vita prima che sia ...

