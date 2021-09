“Vita ordinaria di una donna di strada”: il feroce libro di Maria Pia Ammirati (Di lunedì 27 settembre 2021) Vita ordinaria di una donna di strada è il nuovo romanzo della scrittrice Maria Pia Ammirati che in poche pagine racconta con cruda freddezza la parabola di una prostituta, Nadia. La breVitas è forse una delle caratteristiche più importanti e significative del libro, poiché ci trasmette subito l’estrema povertà ed essenzialità della Vita di una ragazza, poi donna, che alla prostituzione ci arriva senza volerlo, costretta da una famiglia fin troppo all’antica, grazie anche a una sintassi asettica e apatica, priva di qualsiasi tipo di tentativo o retorica di avvicinare a lei il lettore. Lo scopo di Vita ordinaria di una donna di strada è proprio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 27 settembre 2021)di unadiè il nuovo romanzo della scrittricePiache in poche pagine racconta con cruda freddezza la parabola di una prostituta, Nadia. La bres è forse una delle caratteristiche più importanti e significative del, poiché ci trasmette subito l’estrema povertà ed essenzialità delladi una ragazza, poi, che alla prostituzione ci arriva senza volerlo, costretta da una famiglia fin troppo all’antica, grazie anche a una sintassi asettica e apatica, priva di qualsiasi tipo di tentativo o retorica di avvicinare a lei il lettore. Lo scopo didi unadiè proprio ...

