Visto che siamo contrari alla "Bestia", bisogna aspettare prima di condividere il meme "lei spaccia?" su Luca Morisi (Di lunedì 27 settembre 2021) La notizia politica della giornata arriva senz'altro dalle colonne di Repubblica. Luca Morisi, il responsabile della comunicazione via social network della Lega, principale artefice dell'aumento esponenziale del consenso di Matteo Salvini, colui che alla fine della scorsa settimana aveva annunciato la pausa alla collaborazione con il Carroccio non per motivi politici, ma per motivi "familiari", sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati della procura di Verona per cessione e detenzione di stupefacenti. Tuttavia, il modo con cui sui social viene trattata sembra essere davvero una sorta di nemesi per chi ha inventato la Bestia, ovvero quel sistema di comunicazione che prende un fatto, lo espone sui social senza timori di verifiche particolarmente approfondite, lo rende un meme e ...

